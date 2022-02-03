Российские спортсмены получат 4 млн за победы на Олимпиаде в Пекине

Российские спортсмены в случае победы на Олимпиаде в Пекине получат 4 млн рублей, сообщают “Известия” со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

За серебряную медаль положено вознаграждение в размере 2,5 млн рублей, за бронзовую медаль — 1,7 млн рублей. Материально поощрят не только спортсменов, но и их тренеров, а также специалистов разных профилей, которые помогают олимпийцам готовиться к Играм.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. На протяжении двух недель будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Россияне представлены во всех дисциплинах. Amic.ru составил подробный гид по трансляциям соревнований.