Российские телеканалы купили права на показ ЧМ в Катаре за 39 млн долларов

Российские телеканалы, среди которых ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ», приобрели права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в Катаре за 39 млн долларов. По информации «РБК-Спорт», каждый из каналов вложил в покупку по 13 миллионов.

Отмечается, что один миллион долларов в качестве бонуса получит Telesport, выступивший агентом в сделке.

Напомним, что групповой этап мундиаля пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфинальная стадия состоится 13 и 14 декабря, а финал чемпионата мира — 18 декабря.

Сборная России по футболу должна была сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ в Катаре, однако из-за политической ситуации национальная команда не смогла продолжить участие в отборе на турнир.