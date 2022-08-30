Российские телеканалы купили права на показ ЧМ в Катаре за 39 млн долларов
Для того чтобы транслировать мундиаль, деньгами «скинулись» ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ»
Российские телеканалы, среди которых ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ», приобрели права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в Катаре за 39 млн долларов. По информации «РБК-Спорт», каждый из каналов вложил в покупку по 13 миллионов.
Отмечается, что один миллион долларов в качестве бонуса получит Telesport, выступивший агентом в сделке.
Напомним, что групповой этап мундиаля пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфинальная стадия состоится 13 и 14 декабря, а финал чемпионата мира — 18 декабря.
Сборная России по футболу должна была сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ в Катаре, однако из-за политической ситуации национальная команда не смогла продолжить участие в отборе на турнир.