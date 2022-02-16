Российских фигуристок проверили на допинг после скандала с Валиевой

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова прошли тестирование на допинг после скандала с 15-летней Камилой Валиевой. Об этом сообщает “РБК Спорт“.

Источники из Федерации фигурного катания и Российского антидопингового агентства рассказали, что после публикаций СМИ об истории Валиевой, к двум спортсменкам пришли офицеры Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Представители РУСАДА отметили, что результаты тестирования россиянок не вызвали вопросов у ITA.

Также сообщается, что все фигуристки сдали как минимум три теста ещё до начала Олимпийских игр в Пекине. Проблемы возникли только с пробой Камилы Валиевой.

Напомним, скандал начался после того, как в пробах 15-летней спортсменки нашли запрещённый триметазидин. После этого встал вопрос о лишении российской команды золотых медалей и недопуске Валиевой к индивидуальным соревнованиям.

По решению спортивного арбитража россиянку допустили к прокату, однако в МОК уже заявили, что результаты индивидуального турнира будут считаться предварительными, если она попадёт в число призёров.