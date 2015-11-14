Российских легкоатлетов отстранили от всех международных соревнований
Создана специальная комиссия по расследованию допинг скандала с российскими легкоатлетами, ее возглавит независимое лицо. Генсекретарь ВФЛА Михаил Бутов полагает, что к Олимпиаде в Бразилии спортсменам разрешат вновь участвовать в международных соревнованиях.
14 ноября 2015, 15:05
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании вечером в пятницу, 13 ноября, решил временно отстранить легкоатлетов из России от участия во всех международных соревнованиях, сообщает "ТВ Центр".
В связи с этим на заседании решили организовать специальную комиссию по расследованию, которую возглавит независимое лицо. По словам генерального секретаря Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаила Бутова, решение не влияет на участие российских легкоатлетов на Олимпиаде в Рио (Бразилия). Он добавил, что точный срок отстранения ВФЛА от международных соревнований будет зависеть от результатов расследования комиссии и решения совета. Sports.ru уточняет, что Бутов ожидает отстранения на щадящий период.
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"Ведомости" подчеркивают, что IAAF решил временно отстранить Россию после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). За решение проголосовали 22 члена совета, а против лишь один. Отмечается, что членство страны в ассоциации из-за проблем с допингом приостанавлива впервые в истории.
Как уже сообщало ИА "Амител", WADA 10 ноября приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории. Ее руководство подозревается в умышленном уничтожении допинг-проб российских спортсменов. Lenta.ru добавляет, 13 ноября стало известно, что WADA постановил: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не может продолжать свою деятельность, поскольку не соответствует кодексу организации.
В связи с этим на заседании решили организовать специальную комиссию по расследованию, которую возглавит независимое лицо. По словам генерального секретаря Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаила Бутова, решение не влияет на участие российских легкоатлетов на Олимпиаде в Рио (Бразилия). Он добавил, что точный срок отстранения ВФЛА от международных соревнований будет зависеть от результатов расследования комиссии и решения совета. Sports.ru уточняет, что Бутов ожидает отстранения на щадящий период.
Читайте также: "Допинговый скандал - попытка надавить на Россию" - тренер Сергей Клевцов
"Ведомости" подчеркивают, что IAAF решил временно отстранить Россию после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). За решение проголосовали 22 члена совета, а против лишь один. Отмечается, что членство страны в ассоциации из-за проблем с допингом приостанавлива впервые в истории.
Как уже сообщало ИА "Амител", WADA 10 ноября приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории. Ее руководство подозревается в умышленном уничтожении допинг-проб российских спортсменов. Lenta.ru добавляет, 13 ноября стало известно, что WADA постановил: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не может продолжать свою деятельность, поскольку не соответствует кодексу организации.
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