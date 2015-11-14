Российских легкоатлетов отстранили от всех международных соревнований

Создана специальная комиссия по расследованию допинг скандала с российскими легкоатлетами, ее возглавит независимое лицо. Генсекретарь ВФЛА Михаил Бутов полагает, что к Олимпиаде в Бразилии спортсменам разрешат вновь участвовать в международных соревнованиях.