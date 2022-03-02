Российских паралимпицев могут отстранить от участия в Паралимпиаде в Пекине

Вслед за отстранением российских спортсменов от участия в международных турнирах, паралимпийцы также могут остаться без Паралимпиады в Пекине. Сейчас делегация ожидает решения Международного паралимпийского комитета.

Как сообщает Sport24, российские спортсмены уже находятся в Китае и готовятся к участию в соревнованиях, которые должны пройти с 4 по 13 марта.

Всего от России в Паралимпиаде должен выступить 71 атлет. Заявки есть во всех программах.

Участие россиян в соревнованиях остаётся под вопросом. Международный паралимпийский комитет пока не принял окончательного решения по этому поводу, однако комитеты ряда стран выступают против этого.

Отметим, что единственным требованием МПК является соблюдение олимпийского перемирия.