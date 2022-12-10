Российский блогер выбежал на поле во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре

Российский блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошёл на четвертьфинальной игре турнира между Аргентиной и Нидерландами, которая прошла в ночь на 10 декабря по алтайскому времени.

Блогер выскочил на поле с надписью на теле Vitaly the GOAT — «Виталий — величайший на все времена». В итоге его сумели остановить пятеро охранников.

Сам блогер родом из Мурманска, сейчас живёт в США. На YouTube-канал Здоровецкого подписаны более 10 миллионов человек, а подобную популярность он уже пытался обрести в финале чемпионата мира 2014 года.

Во время игры между Аргентиной и Германией на бразильском стадионе «Маракана» блогер выбежал на поле с надписью «прирождённый шутник» и пытался поцеловать защитника немецкой сборной Бенедикта Хеведеса.

В прошлом году Здоровецкий вновь решил пропиариться на матче по американскому футболу между «Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити». На поле тогда выбежал приятель блогера, который красовался в купальнике с упоминанием бренда Здоровецкого.

А в 2019-м году в финальном матче футбольной Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» в купальнике на поле выбежала девушка Виталия — модель Кински Волански. В ту ночь она набрала 3 миллиона подписчиков в соцсетях.

Основное и дополнительное время игры Аргентина — Нидерланды завершилось со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее стали южноамериканцы — 4:3, которые и вышли в полуфинал турнира.

Теперь в ночь с 13 на 14 декабря в матче за путёвку в финал Аргентина встретится с Хорватией, которая в другом четвертьфинале также в серии пенальти взяла верх над Бразилией.