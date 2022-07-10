Российский боец UFC Пётр Ян отдыхает на Алтае

Российский боец UFC Пётр Ян прибыл отдохнуть в Горный Алтай. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сегодня качали горы. Природа прекрасна», — подписал снимки 29-летний спортсмен.

Фото из соцсетей Петра Яна

Пётр Ян родился в 1993 году в Красноярском крае. Бывший чемпион UFC и чемпион ACB в легчайшем дивизионе. Бывший временный чемпион UFC в легчайшем весе. За свою профессиональную карьеру провёл 19 боёв, 16 из которых завершились победой.