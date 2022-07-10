Российский боец UFC Пётр Ян отдыхает на Алтае
Спортсмен остался в восторге от местной природы
10 июля 2022, 10:11, Никита Черников
Российский боец UFC Пётр Ян прибыл отдохнуть в Горный Алтай. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Сегодня качали горы. Природа прекрасна», — подписал снимки 29-летний спортсмен.
Фото из соцсетей Петра Яна
Пётр Ян родился в 1993 году в Красноярском крае. Бывший чемпион UFC и чемпион ACB в легчайшем дивизионе. Бывший временный чемпион UFC в легчайшем весе. За свою профессиональную карьеру провёл 19 боёв, 16 из которых завершились победой.
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