Российский боец Волков проиграл нокаутом на UFC за 10 секунд до конца боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков проиграл американцу Деррику Льюису в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.

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Встреча завершилась победой Льюиса нокаутом за 10 секунд до конца третьего раунда и в целом боя.

Примечательно, что по ходу поединка Волков доминировал и выигрывал по раундам, однако в самой концовке боя пропустил от Льюиса мощнейший удар.

Для 28-летнего россиянина это поражение стало седьмым в рамках MMA и первым под эгидой UFC.

Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября . Бой россиянина начнется ориентировочно в 07:00 по московскому времени.