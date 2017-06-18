Российский боксер Ковалев проиграл реванш Уорду
Бой завершился техническим нокаутом
Фото: Isport.ua
Российский боксер-полутяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO, Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду, передает "Р-Спорт".
Бой, который носил статус матча-реванша, закончился техническим нокаутом в восьмом раунде. На кону поединка были чемпионские пояса WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.
Агентство пишет, что россиянин в восьмом раунде получил удар ниже пояса, после чего американец нанес еще серию ударов. Затем рефери остановил поединок и присудил победу Уорду техническим нокаутом.
Подчеркивается, что Ковалев в этот момент был в сознании и говорил, что готов продолжить схватку.
Напомним, в минувшем году россиянин уступил американскому боксеру на поединке в Лас-Вегасе и лишился чемпионских поясов. Тогда российская сторона выразила несогласие с решением американских судей.
"It looks like jabs by @KrusherKovalev might have been the deciding factor in Round 2." - Jim Lampley #WardKovalev pic.twitter.com/qx451IwVZz— HBOboxing (@HBOboxing) 18 июня 2017 г.