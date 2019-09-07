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Российский теннисист впервые за 14 лет выступит в финале турнира серии Большого шлема

В финале российский спортсмен встретится с Рафаэлем Надалем

7 сентября 2019, 19:13, Илья Звягинцев

В полуфинале Даниил Медведев обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова, сообщает "Российская газета"

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Медведев стал первым российским теннисистом, которому удалось выйти в финал турнира Большого шлема с 2005 года. Тогда до решающего матча дошел Марат Сафин. 

Соперником россиянина в финале станет Рафаэль Надаль. Экс-первая ракетка мира в полуфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини. 

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