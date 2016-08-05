Российскую детскую футбольную команду сняли с турнира в Норвегии за драку

Фото: SK Herd

Российскую детскую команду "Космос" отстранили от участия в соревнованиях Norway Cup после драки с соперниками, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт турнира.

Команде засчитали техническое поражение со счетом 3:0, а также независимое жюри норвежского кубка оштрафовало "Космос" на 2 тысячи крон (почти 15 тысяч рублей) и запретило впредь участвовать в Norway Cup.

Тренер соперников россиян Тронд Лервик заявил, что футболисты из России атаковали одного из игроков его команды после удаления вратаря "Космоса". Драка продолжилась даже после свистка судьи об отмене матча. Лервику пришлось увести команду с поля и вызвать правоохранителей.

При этом один из тренеров ставропольской команды сообщает, что драку спровоцировала норвежская сторона, оскорбив одного из российских футболистов, пишет "Интерфакс".

Тренер отметил, что на второй минуте игры судья решил удалить вратаря россиян с поля, а на 15-й минуте необоснованно показал игроку желтую карточку и заставил его уйти. В этот момент, по словам руководителя футболистов, один из норвежских игроков оскорбил россиянина, а ставрополец в ответ ударил соперника по ноге, после чего началась потасовка между подростками.

Подчеркивается, что травму получил вратарь россиян, у него диагностировали трещину на руке. "К сожалению, норвежские СМИ преподнесли все по-своему, выставив виноватыми нас", – цитирует агентство собеседника.