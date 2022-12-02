Не без интриги. Какими матчами завершится групповой этап ЧМ-2022 в Катаре

На чемпионате мира 2022 года в Катаре 2 декабря заканчивается групповой этап. Сегодня свои матчи сыграют участники групп H и G. В обоих случаях победители квартетов уже определены, но интриги хоть отбавляй, ведь на выход со второго места претендуют по три команды из квартета и их участие в плей-офф будет решать последняя игра. Amic.ru разобрался, какие интриги хранит последний день группового этапа и кто уже попал в плей-офф.

Группа G

В группе G играют Бразилия, Швейцария, Камерун и Сербия. У бразильцев — 6 очков, они уже точно выходят из группы. А вот второе место могут занять оставшиеся три команды. Ближе всего к этому швейцарцы — у них 3 очка, а у Камеруна с Сербией — по одному.

В ночь с 2 на 3 декабря, а именно в 02:00 по барнаульскому времени, в группе одновременно сыграют Камерун с Бразилией и Сербия с Швейцарией. Камеруну и Сербии для выхода из группы необходима только победа — ничья их не устроит. Зато этот результат подойдёт Швейцарии, если только Камерун не обыграет Бразилию с разницей в два мяча.

Если же одновременно победят камерунцы и сербы, то всё будет решать разница мячей. У Камеруна сейчас преимущество над сербами в один мяч. То есть в случае победы Камеруна сербам надо побеждать с разницей как минимум в два мяча.

Болельщик сборной Бразилии / Фото: unsplash.com

Группа H

В последней группе H ситуация зеркальная и команды расположились так же. У Португалии — 6 очков, она точно выходит из группы, у Ганы — 3 балла, а у Южной Кореи и Уругвая по одному очку. Последние три команды претендуют на выход из группы. И ситуация здесь такая же, как в группе G.

В 22 часа по барнаульскому времени параллельно играют Португалия с Южной Кореей и Гана с Уругваем. Если Южная Корея уступит Португалии, для выхода Гане достаточно сыграть вничью с Уругваем. Но и в случае минимальной победы Южной Кореи Гане может хватить ничейного результата — в таком случае все решать будет количество набранных жёлтых карточек. У кого меньше — тот и идёт дальше. Если же Южная Корея победит более чем в один мяч, то пройдёт дальше. Если же Гана выигрывает, то она точно оказывается в плей-офф.

Уругваю и Южной Корее для выхода из группы нужна только победа. Если обе команды побеждают, то всё будет решать разница мячей. Сейчас она в пользу Южной Кореи — минус один мяч вместо минус двух у Уругвая. Следовательно, в случае минимальной победы южнокорейцев Уругваю необходимо выигрывать как минимум в два мяча.

Кто уже вышел в плей-офф?

На данный момент в 1/8 финала турнира вышли Франция, Бразилия, Португалия, Голландия, Сенегал, Англия, США, Австралия, Аргентина, Польша, Марокко, Хорватия, Япония и Испания.

Пока что состав пар на 1/8 финала ЧМ-2022 такой:

Голландия — США;

Англия — Сенегал;

Аргентина — Австралия;

Франция — Польша;

Япония — Хорватия;

Марокко — Испания.

2 декабря определятся соперники для Португалии и Бразилии. А уже 3 декабря состоятся первые матчи 1/8 финала турнира.

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