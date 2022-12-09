С каких матчей начнутся четвертьфиналы чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре 9 декабря

9 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре начинаются четвертьфинальные матчи. Определятся первые два полуфиналиста.

Итак, 9 декабря в 22:00 по барнаульскому времени пройдёт матч Хорватии и Бразилии;

В ночь с 9 на 10 декабря (в 02:00 по барнаульскому времени) состоится игра сборных Нидерландов и Аргентины.

Оба матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Только у него есть право на показ ЧМ в России.

Победители матчей 9 декабря сыграют друг с другом в полуфинале турнира, а проигравшие с чемпионата мира вылетают.

Отметим, что оставшиеся две игры четвертьфиналов пройдут 10 декабря. Друг с другом сыграют Марокко и Португалия, а также Англия и Франция.

О том, как четвертьфиналисты провели свои матчи в 1/8 финала, можно прочитать здесь.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В финальную стадию турнира попали 32 сборные, российскую команду до соревнований не допустили из-за спецоперации на Украине.

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