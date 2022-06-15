«Самый крутой за последние пять лет». Как в Барнауле проводили чемпионат России по кикбоксингу

Второй год подряд Барнаул принимает спортивные мероприятия высокого уровня и каждый раз получает высочайшую оценку за их организацию. Прошлым летом в столице Алтайского края впервые в истории прошёл II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, а этой весной — впервые за 25 лет чемпионат и первенство России по кикбоксингу в категории «фулл-контакт». И оба раза специалисты отмечали: такой тщательной подготовки мероприятий и внимания к участникам не было ни в Москве, ни в других городах. А чемпионат по кикбоксингу в Барнауле назвали «самым крутым за последние пять лет». Мы поговорили с Викторией Романовой, руководителем корпорации творчества EventCorpLife (именно это агентство занималось организацией соревнований) и узнали, чем они так поразили спортсменов и зрителей.

— Вика, как так получилось, что вы стали заниматься организацией чемпионата России по кикбоксингу?

— Тут всё просто: мы единственные в крае, кто занимается организацией спортивных мероприятий такого формата. А после того как наше агентство выполнило организацию этапа Кубка мира по гребле в Барнауле и получило высокую оценку за работу, к нам обратился президент Федерации кикбоксинга с предложением подготовить чемпионат России. Мы с удовольствием согласились. И мы очень благодарны президенту Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеславу Перерядову и всем сотрудникам федерации за такое доверие и помощь, которую нам оказывали.

— В 1996 году в Барнауле прошёл первый чемпионат России по кикбоксингу. В чём особенность этого чемпионата?

— Ценность этого события в том, что обычно такие соревнования проходят в крупных городах: Грозный, Анапа, Красноярск, Москва, Питер. И вдруг такой чести удостоился Барнаул — провинция. А крупные города имеют обычно высокое финансирование на такого рода мероприятия. У нас же были не очень большие финансовые возможности. Но мы никак не могли ударить в грязь лицом. И нам очень хотелось удивить.

— И вам это удалось. На открытии чемпионата присутствовали руководители сразу двух регионов страны: губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Калмыкия, он же президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков, который дал высокую оценку соревнованиям. А после чемпионата главный тренер сборной страны Игорь Кулбаев сказал, что в Барнауле прошёл самый крутой чемпионат России за последние пять лет. Чем вы так всех поразили?

— Мы очень старались. Подготовили особый сценарий открытия чемпионата. Поскольку к нам приезжали гости из разных регионов страны, постарались раскрыть историю Алтайского края, показать, насколько гордимся своей родиной. Это была тяжёлая задача: хотелось сюжетной линией связать историю и культуру, прошлое и настоящее Алтайского края и главные идеи спорта — не сдаваться, быть смелыми, идти вперёд и побеждать. А так как кикбоксинг совсем не нежный вид спорта, а очень волевой, то народные танцы и песни в канву не особо ложатся. Но в итоге у нас получилось соединить несоединимое. Мы пригласили артистов театра музкомедии, показали отрывок из спектакля «Ползунов», где Екатерина II даёт «добро» Ивану Ползунову на создание паровой машины — так мы рассказали, как зарождались герои нашего края, потом прошлись по всей истории Алтая. Кроме этого, на церемонии у нас выступали спортсмены-батутчики, которые разработали специальный номер: не просто показывали акробатические трюки, но на высоте трёх метров имитировали бой файтеров (участников боёв). А вокруг ринга выступала женская группа батутчиц, которые также изображали бой.

— Насколько знаю, вы написали специальный гимн чемпионата, который тоже соединял несоединимое?

— Да, мы написали специальный гимн под чемпионат. У нас получилось, так скажем, разностороннее музыкальное произведение, в котором звучали аккордеоны и балалайка, чтобы показать, что мы в России: мужской хор, женский вокал, хип-хоп и рэп — ребята-спортсмены очень любят речитативы, современное звучание. Мы написали музыку, сделали аранжировку. А во время исполнения гимна в ринге у нас профессиональные танцоры исполняли номер, посвящённый главным чувствам, которые испытывает боец, — надежда, поражение, сила воли и победа.

— Церемония закрытия тоже была особенной?

— Да, церемония закрытия тоже была зрелищной. Прошёл гала-финал, в котором принимали участие действующие чемпионы мира и Европы. Но самое главное — награждение победителей чемпионата. У нас был нестандартный анимационный пьедестал, созданный из LED-экранов. А победителям мы на поясах выгравировали их портреты. То есть как только после боя объявляли имя победителя, мы тут же его фотографировали, бежали в гравировочную комнату и наносили портрет бойца на пояс. Это была очень сложная задача, так как было очень мало времени это сделать. Но в итоге мы справились и 19 победителей получили 19 уникальных поясов со своими портретами. Ребятам очень понравилось. Было море восторгов.

— Насколько я знаю, спортсменам из других регионов России понравилась форма, которую вы разработали для алтайской федерации. Понравилась настолько, что ребята искали, где её можно приобрести...

— Да. Это была наша спортивная форма, которую мы заказывали для организаторов и членов федерации. Белые костюмы с российским триколором, брендированные под Алтайский край. И форма, правда, многим понравилась настолько, что ребята хотели её купить. Мы собрали заявки от желающих и отошьём с брендированием под их регион.

— Сколько времени вы занимались разработкой концепции и в целом подготовкой к чемпионату?

— Три месяца. Мы разработали за это время порядка сорока сценариев, прежде чем остановились на том, который и реализовали.

— Фулл-контакт — это самый многочисленный раздел кикбоксинга...

— Участие в чемпионате принимали 905 спортсменов из 58 регионов страны. Было четыре возрастных группы и четыре ринга. Чтобы всё прошло хорошо, для работы на чемпионате отобрали 100 волонтёров.

— Такое количество гостей надо было как-то развлекать. Вы готовили какую-то культурную программу для спортсменов? Музеи, театры, прогулки...

— Нет. У них был настрой на борьбу, на победу и отвлекать было никак нельзя. 25 апреля было взвешивание, а с 26 по 30 число проходили поединки. График был жёстко расписан.

— Насколько я знаю, высокую оценку чемпионат получил не только за оригинальный сценарий. Гости говорили и о том, что внимание было уделено каждой мелочи, нигде не было никаких задержек или неловкостей.

— Мы действительно получили очень высокую оценку от Всероссийской федерации кикбоксинга. Сказали, что всё было чётко, душевно и очень чисто. Идеально сработали все службы: охраны, клининга, питания. Необычно и очень хорошо была оформлена фотозона — в стиле графической проекции. Для зрителей организовали Booking зону, где можно было выпить кофе, поесть мороженое, булочки и прочее. Очень полюбился детям, да и взрослым зрителям тоже, лисёнок Кит, наш маскот чемпионата. Вообще хочу сказать, что Алтай отличается тем, что у нас очень большое внимание уделяется мелочам. То есть если где-то закрывают глаза на что-то, то мы стремились довести всё до идеала.

— А были во время чемпионата какие-то особые ситуации, когда, скажем так, пришлось особенно трудно, но кроме вас никто ничего не заметил?

— Да, было. 29 апреля днём выключили свет почти на целый час. А это значит, все мероприятия этого дня были сдвинуты на этот час. А теперь представьте: соревнования заканчиваются в два часа ночи. А из-за отключения света график смещается ещё на час. В эту ночь мы очень поздно закончили свою работу и остались ночевать прямо в машинах около «Титов-Арены» — спать нам оставалось очень мало, и мы решили не тратить время на дорогу. 30 минут подремали и начали новый день.

— Вика, вы, конечно, провели огромнейшую работу по подготовке чемпионата, но ведь год назад вы уже организовывали международные соревнования. И не что-то, а этап Кубка мира по гребле. И тоже справились на отлично. После такого события организация чемпионата не показалась вам простым делом?

— Нет. Я бы сказала, что это просто немножко другой профиль. Но организовывали мы с полной отдачей что там, что там. Очень много нюансов в каждом случае. И все их нужно было изучить. Мы, например, долго ходили на тренировки по кикбоксингу, выучили терминологию. Так как чтобы написать сценарий — красивый, с душой, нам самим надо было вжиться в историю бойца, прожить её. Мы изучали, как и с кем можно разговаривать, что делать можно, что делать нельзя. Так что нет, просто не было.

— Над какими-то новыми проектами уже работаете?

— Буквально в эти выходные мы провели на гребном канале в Барнауле первый студенческий фестиваль по гребле на лодках «Дракон», во время которого поставили рекорд России по самому массовому параду плавательных средств. Было очень красиво и ярко. А в феврале 2023 года мы будем открывать ледовый дворец в Бийске — он сейчас достраивается. Готовимся. Будет тоже нечто очень интересное.