Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира - 2018.

На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо отправил мяч в собственные ворота. Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийцев на 31-й минуте.

Сократил отставание бразильцев полузащитник Ренато Аугусто, забив на 76-й минуте матча, но сравнять счет главным фаворитам чемпионата так и не удалось.

Таким образом, сборная Бельгии вышла в полуфинал мундиаля, где встретится с командой Франции. Встреча состоится 10 июля. Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале со счетом 2:0.