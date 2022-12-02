Сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира по футболу второй раз подряд

1 декабря в заключительном матче группы Е «бундестим» обыграла команду Коста-Рики со счётом 4:2 и набрала 4 очка. Однако победа над костариканцами не помогла Германии подняться выше третьего места.

В параллельном матче группы Япония неожиданно взяла верх над испанцами — 2:1. Этот успех позволил азиатской команде занять первое место в группе. Испания финишировала второй и вышла в 1/8 финала вместе с командой Японии.

Невыход из группы в финальном турнире чемпионата мира стал для Германии вторым подряд. На ЧМ-2018, который проходил в России, четырёхкратные чемпионы мира также выступили неудачно. Тогда сборная Германии финишировала в группе последней вслед за командами Швеции, Мексики и Кореи.

Сейчас на чемпионате определились 12 команд, прошедших сито группового отбора. Это Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко и Хорватия. Ещё четыре команды — участницы плей-офф определятся сегодня. Основными претендентами на выход в 1/8 являются сборные Бразилии и Португалии.