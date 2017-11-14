Сборная Италии по футболу не сумела пробиться на чемпионат мира 2018 года

Сборная Италии не сумела пробиться на чемпионат мира по футболу 2018 года. "Скуадра адзурра" уступила по сумме двух матчей шведам, пишет "Спорт-Экспресс".

Накануне, 13 ноября, домашний матч Италии со Швецией закончился нулевой ничьей. Несколькими днями ранее шведы одержали домашнюю победу со счетом 1:0, за счет чего и пробились на турнир.

К слову, чемпионат мира в России станет первым с 1958 года, который пропустят итальянцы. Более того, они единственные из чемпионов мира, кто не пробился на мундиаль. Сборные Бразилии, Уругвая, Аргентины, Германии, Англии, Франции и Испании это сделать сумели.

Всего на данный момент известны 29 участников ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Это Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия и Швеция. На оставшиеся три места претендуют Австралия/Гондурас, Новая Зеландия/Перу и Дания/Ирландия.