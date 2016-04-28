Сборная России отправится на Олимпиаду в Рио без медального плана

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что на Играх в Рио-де-Жанейро у сборной России не будет официально утвержденного медального плана.

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"Медальный план на Рио не составлялся. У нас есть государственная программа подготовки к Олимпиаде, и там в качестве цели обозначено попадание в тройку неофициального командного зачета. Мы смотрим на результаты соревнований — чемпионатов мира, кубков мира, анализируем и определяем примерный круг потенциальных медалистов.

Это не обязательно призеры этих турниров, иногда те, кто попал в пятерку, но как минимум дважды по ходу сезона — то есть спортсмены, которые потенциально могут завоевать олимпийские награды. Вопрос заключается в том, как эти потенциальные медалисты смогут реализовать свои возможности. Если будет реализован потенциал, то, безусловно, у сборной России есть шанс попасть в тройку общего зачета", — приводит слова Жукова издание "Советский спорт".

Кроме того, президент ОКР сообщил, что национальная сборная находится в полной готовности к Олимпиаде в Бразилии.

На прошлых летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году сборная России завоевала 22 золотые, 24 серебряные и 32 бронзовые награды и заняла четвертое место в общем зачете – после США, Китая и сборной хозяев Олимпиады – команды Великобритании. Причем по общему числу медалей россияне обошли британцев, завоевав 78 комплектов медалей (у атлетов из Великобритании 65).

Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.



