Сборная России по футболу проиграла чешской команде в товарищеском матче

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Сборная России уступила чешским футболистам в товарищеском матче в преддверии Евро-2016, сообщила в среду, 1 июня, "Лента.ру".

Встреча проходила в австрийском городе Инсбрук и закончилась со счетом 2:1 в пользу чехов. Первый гол на шестой минуте забили российские футболисты: отличился нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин. Чешская команда сравняла счет после второго тайма, мяч точно направил Томаш Росицки, который выступает за лондонский "Арсенал". Второй гол в ворота россиян забил на 90-й минуте бывший форвард московского ЦСКА Томаш Нецид, который сейчас играет за турецкий "Бурсаспор".

По итогам матча тренерский штаб сборной России по футболу получил немало информации, добавляет ТАСС со ссылкой на российского тренера Станислава Черчесова. Он отметил, что Леонид Слуцкий в ходе товарищеского матча проверял разные варианты. "Однозначно все футболисты сборной России сыграли не на том уровне, на котором могут", – заключил тренер.

Чемпионат Европы пройдет в 10 французских городах с 10 июня по 10 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Англии, Словакии и Уэльса.