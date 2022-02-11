Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал турнира ОИ-2022. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно после того, как сборные Чехии и Швейцарии сыграли вничью и вышли в овертайм.

Основное время встречи чехов и швейцарцев закончилось со счётом 1:1. Итоговый счёт матча — 2:1 в пользу Чехии после серии буллитов. Такой результат гарантировал сборной России первое место в группе с шестью очками, независимо от исхода матча с Чехией 12 февраля.

Ранее на турнире российская команда победила сборную Швейцарии со счётом 1:0 и Дании со счётом 2:0.