Сборная России по хоккею одержала вторую победу на олимпийском турнире

Сборная России по хоккею обыграла датчан и положила в копилку вторую победу в рамках олимпийского турнира.

Встреча, которая проходила 11 февраля, завершилась со счётом 2:0 в пользу россиян. По шайбе в ворота сборной Дании забили Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов.

Напомним, первым соперником россиян на Олимпийских играх в Пекине была сборная Швейцарии. Эта встреча закончилась победой наших хоккеистов со счётом 1:0.

Следующий матч на олимпийском турнире Россия проведёт против национальной команды Чехии. Игра состоится 12 февраля в 16:10 по московскому времени.