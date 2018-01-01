Сборная России по хоккею в новогоднюю ночь проиграла на чемпионате мира

Молодежная сборная России завершила свое выступление на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, проходящему в Баффало. В последнем матче подопечные Валерия Брагина проиграли по буллитам сборной Швеции – 4:3. "Тре крунур" таким образом выиграли все 4 матча на групповом этапе, сообщает "Спорт-Экспресс".

Матч складывался для россиян непросто. Трижды по ходу встречи шведы выходили вперед. Последний раз сборной России удалось сравнять счет за 3 минуты 45 секунд перед финальной сиреной. В итоге россияне набрали в группе семь очков, финишировав третьими. У шведов – 11 очков, у чехов – 9.

Напомним, после неудачного старта с чехами (4:5) молодежная сборная России выиграла два поединка. Поочередно команда Валерия Брагина переиграла сверстников из Швейцарии и Беларуси с одинаковым счётом 5:2.

3 января в 06:00 по Барнаулу россияне встретятся в ¼ финала со сборной США.