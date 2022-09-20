Сборная России пропустит жеребьевку отборочного этапа Евро-2024

Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Как разъяснили в организации, 28 февраля UEFA отстранил сборную России от международных турниров. Это решение было оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 15 июля CAS отклонил апелляции. Сейчас в РФС ждут текст полного решения CAS, по итогам изучения которого будут предприняты дальнейшие шаги в рамках юридической защиты.

Поскольку жеребьёвка запланирована на 9 октября, а вердикт всё ещё не оспорен, у России не остаётся шансов принять участия в ней.

Новости

Спорт МОК начинает задумываться о возвращении российских спортсменов на международные соревнования

Напомним, что из-за политической ситуации МОК ранее порекомендовал международным организациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований. UEFA и FIFA поддержали решение и отстранили российскую сборную и клубы от состязаний.