Сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира

Фото: news.yandex.ru

Российская сборная одержала разгромную победу над белорусской командой в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 6:0, пишет "Р-Спорт".

Шайбы в ворота соперника забросили следующие нападающие сборной России: Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов, а Павел Дацюк оформил дубль. На воротах стоял Игорь Шестеркин.

Отметим, что российская сборная выиграла все три матча на ЧМ-2018, разгромив Францию со счетом 7:0, Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0).

10 мая российской команде предстоит сразиться с чехами, а белорусам - со Швейцарией (9 мая).