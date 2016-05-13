Сборная России разгромила датчан на ЧМ по хоккею со счетом 10:1

Фото: Melanie Duchene/Global look press

Хоккеисты сборной России победили сборную Дании с разгромным счетом в матче группового этапа ЧМ, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

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Спорт Сборная России победила хоккеистов из Казахстана на ЧМ со счетом 6:4

Встреча группы А проходила в Москве и завершилась со счетом 10:1 в пользу российских хоккеистов, одержавших третью победу подряд после поражения на старте турнира.

Авторами первых трех голов стали Алексей Марченко (на третьей минуте матча), Максим Чудинов (на 13-й) и Никита Зайцев (на 14-й). На 30-й минуте шайбу в ворота россиян отправил игрок сборной Дании Янник Хансен. Затем по дублю сделали Сергей Мозякин на 31-й и 34-й минутах и Вадим Щипачев на 42-й и 45-й. Также по одной шайбе сопернику забросили Сергей Широков (на 34-й), Евгений Дадонов (на 38-й) и Артемий Панарин (на 56-й минуте).

Подчеркнем, что на 47-й минуте матча у российской сборной на замену вышел серебряный призер чемпионата России 2016 года в составе ЦСКА вратарь Илья Сорокин.

По итогам матча российские хоккеисты вернулись на второе место в турнирной таблице группы А, имея в активе девять оков. Первую строчку занимает команда Чехии с отрывом в два балла. Проигравшие в четырех матчах датчане оказались на шестой строчке с четырьмя баллами.