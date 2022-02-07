Сборная России вышла на первое место в общем медальном зачёте на Олимпиаде в Пекине
Благодаря досрочной победе фигуристов в командной борьбе россияне смогли опередить оппонентов в турнирной таблице
7 февраля 2022, 09:19
Сборная России вышла на первое место в общем медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. На данный момент у россиян шесть медалей: две золотых, две серебряных и две бронзовых.
Обойти оппонентов в таблице россиянам помогла досрочная победа фигуристов в командном турнире. Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк смогли обеспечить себе золотые медали до окончания основной программы.
Второе место в общем медальном зачёте занимают норвежцы, которые имеет в активе две золотых и одну бронзовую медали. Третье — шведы, у них два золота.
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