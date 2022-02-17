Сборная России завоевала золото и серебро в одиночном женском фигурном катании
Щербакова заняла первое место, Трусова — второе, а Валиева — четвёртое
17 февраля 2022, 17:10
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. За два проката спортсменка получила 255,95 балла, завоевав золото ОИ-2022.
На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Отметим, что фигуристка впервые за историю соревнований сделала пять четверных прыжков в произвольной программе.
Третье место заняла японка Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева стала четвёртой, имея в активе 224,09 балла. Причиной низкой оценки стало множество ошибок, совершённых при прокате, в том числе и два падения. Напомним, что на короткой программе Валиева заняла первое место.
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