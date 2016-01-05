Сборная США выиграла бронзу молодежного чемпионата мира

Бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею впервые за последние три года стала сборная США. Команда Рона Уилсона победила шведов со счетом 8:3.

Во втором периоде матча шведы пропустили сразу четыре шайбы. Интересно, что во время группового этапа эти сборные уже встречались. Тогда победителем вышла Швеция, напоминает "Российская газета"

Напомним, в полуфинале американская команда уступила сборной России.

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В настоящий момент идет борьба за "золото" между молодежными сборными России и Финляндии. Пока выигрывает сборная России со счетом 2:1.