Сборную России могут не пригласить на Кубок мира по хоккею. Такое предположение сделала обозреватель ESPN Эмили Каплан.

«Какие страны будут принимать участие в Кубке мира, пока не решено. Самый главный вопрос заключается в том, пригласят ли на турнир Россию», — написала Каплан.

Она отметила, что Международная федерация хоккея на льду, которая приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, является одним из организаторов Кубка мира.

По мнению Каплан, если к 2024 году политическая обстановка в мире не изменится, то сборную России на Кубке мира ждать не стоит.