Сборную России могут не пригласить на Кубок мира по хоккею
Обозреватель издания ESPN предположила, что IIHF, которая является одним из организаторов соревнований, может оставить российских хоккеистов «за бортом»
Сборную России могут не пригласить на Кубок мира по хоккею. Такое предположение сделала обозреватель ESPN Эмили Каплан.
«Какие страны будут принимать участие в Кубке мира, пока не решено. Самый главный вопрос заключается в том, пригласят ли на турнир Россию», — написала Каплан.
Она отметила, что Международная федерация хоккея на льду, которая приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, является одним из организаторов Кубка мира.
По мнению Каплан, если к 2024 году политическая обстановка в мире не изменится, то сборную России на Кубке мира ждать не стоит.