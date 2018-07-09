Сборную России признали лучшей по игре в защите на ЧМ-2018

ФИФА признала сборную Россию лучшей командой в защите по итогам 60 матчей из 64, сообщается на сайте Чемпионата мира по футболу в России.

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Российская команда признана лучшей в защите с показателем 259 выносов, отборов и сейвов.

Лучшей командой в атаке признана сборная Бразилии, которая провела 292 атаки. Лучшими по передачам стали испанцы - 3120 успешных передач.

По результативности сборная России оказалась на третьем месте в рейтинге. Выше команды Бельгии и Англии.

Все данные приведены по состоянию, которое сложилось после 60 матчей чемпионата из 64, до начала полуфинальный матчей.