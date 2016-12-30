Сергей Семак стал главным тренером "Уфы"

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Экс-капитан и тренер сборной России по футболу Сергей Семак возглавил "Уфу", сообщает пресс-служба команды.

Известно, что соглашение с 40-летним Семаком рассчитано на полтора года. Отметим, что сегодня ФК "Уфа" в российской премьер-лиге занимает восьмое место с 25 очками.

Пост главного тренера освободился после ухода Виктора Гончаренко, перешедшего в ЦСКА.

Отметим, что в качестве тренера Сергей Семак отметился работой в питерском "Зените" и национальной сборной. Позицию главного тренера он занимает впервые.

За свою футбольную карьеру Семак играл в ЦСКА, французском ПСЖ, ФК "Москва", "Рубине", "Зените".