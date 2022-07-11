Сергей Шубенков примет участие в чемпионате Алтайского края по лёгкой атлетике

Титулованный барнаульский барьерист выступит на чемпионате Алтайского края по лёгкой атлетике. Соревнования проходят 11-12 июля на барнаульском стадионе «Лабиринт».

Как отмечает «Алтайский спорт», большим событием чемпионата станет участие в забегах на 110 метров с барьерами победителя и трёхкратного призёра чемпионатов мира Сергея Шубенкова. Один из лучших барьеристов планеты выйдет на старт завтра, 12 июля.

Предварительные забеги в этой дисциплине начнутся в 11:00.

Финал запланирован на 12:15.