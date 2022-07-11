Сергей Шубенков примет участие в чемпионате Алтайского края по лёгкой атлетике
Один из лучших барьеристов планеты выйдет на старт 12 июля
11 июля 2022, 15:39, Илья Звягинцев
Титулованный барнаульский барьерист выступит на чемпионате Алтайского края по лёгкой атлетике. Соревнования проходят 11-12 июля на барнаульском стадионе «Лабиринт».
Как отмечает «Алтайский спорт», большим событием чемпионата станет участие в забегах на 110 метров с барьерами победителя и трёхкратного призёра чемпионатов мира Сергея Шубенкова. Один из лучших барьеристов планеты выйдет на старт завтра, 12 июля.
Предварительные забеги в этой дисциплине начнутся в 11:00.
Финал запланирован на 12:15.
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