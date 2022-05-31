Сергей Шубенков высказался о санкциях в отношении российских спортсменов

По его словам, после того как стало известно, что международных стартов не будет, тренироваться стало проще

31 мая 2022, 17:16, Илья Звягинцев

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал санкции в отношении российских спортсменов. Его слова передаёт Metarаitings.ru.

«Обидно пропускать чемпионаты мира и Европы, которые пройдут в один год, но сильно легче жить и тренироваться, когда нам сразу сказали, что мы участвовать нигде не будем. В отличие от 2016 года, когда до последних дней было непонятно, допустят к Олимпиаде или нет», — сказал Шубенков.

Отметим, что на прошедшем чемпионате России в Сочи Шубенков выступил впервые после восстановления от травмы, полученной в апреле 2021 года.

Напомним, что российских спортсменов отстранили от международных соревнований из-за политической ситуации.

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