Сергей Шубенков высказался о санкциях в отношении российских спортсменов

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал санкции в отношении российских спортсменов. Его слова передаёт Metarаitings.ru.

«Обидно пропускать чемпионаты мира и Европы, которые пройдут в один год, но сильно легче жить и тренироваться, когда нам сразу сказали, что мы участвовать нигде не будем. В отличие от 2016 года, когда до последних дней было непонятно, допустят к Олимпиаде или нет», — сказал Шубенков.