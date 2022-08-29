Сергей Шубенков взял золото на турнире в рамках Всероссийской спартакиады

Титулованный алтайский барьерист занял первое место в Челябинске. Там завершился легкоатлетический турнир в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

28 августа барнаулец Сергей Шубенков уверенно выиграл золото в беге на 110 метров с барьерами. Он преодолел дистанцию за 13,30 секунды. Вторым финишировал барьерист из Нижегородской области Анатолий Киселёв — 13,74. Бронза у Артёма Макаренко из Москвы — 13,79.

Напомним, ранее 31-летний Шубенков неоднократно становился победителем и призёром чемпионатов мира и Европы. На соревнованиях Всероссийской спартакиады барнаулец, помимо Алтайского края, представлял Московскую область.