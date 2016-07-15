Сергея Шубенкова включили в список участников Олимпийских игр в Рио

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) включила Сергея Шубенкова в список российских легкоатлетов, которые имеют право выступить на Олимпиаде-2016.

"Да ничего это не значит. Главное решение примет Спортивный арбитражный суд, который пройдет 19 июля. Так что этот список ни о чем не говорит", - пояснил Сергей Шубенков в разговоре с порталом Amic.ru.

Напомним, всероссийская федерация легкой атлетики лишена членства в ИААФ.

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После завершения чемпионата России в ИААФ спортсмены подали индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде.