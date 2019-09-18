Сестры Аверины взяли золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике

Россиянки заняли сразу две первые ступени пьедестала на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, сообщает РИА "Новости".

17 сентября превосходно представили страну сестры Аверины: Дина заняла первое место (23,5 балла), а Арина – второе (23,05).

Бронзовая медаль достались спортсменке из Израиля – Лине Ашрам. В ее активе 22,4 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал в Баку 16 сентября. Он продлится до 23 сентября.