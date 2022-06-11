Шубенков стал победителем забега на Неделе легкой атлетики

Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков стал победителем забега на 110 метров с барьерами на Неделе легкой атлетики, которая проходит в Москве. Как сообщает ТАСС, алтайский спортсмен показал результат в 13,33 секунды.

Второе место занял Анатолий Киселев (13,6 секунд), третье — Константин Шабанов (13,7).

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Напомним, что 7 июня Шубенков стал победителей соревнований в беге на 110 метров с барьерами на Мемориале братьев Знаменских, показав результат 13,41 секунды. Незадолго до этого, 28 мая, спортсмен занял первое место на командном чемпионате России в Сочи с результатом в 13,59 секунды.