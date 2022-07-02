Шубенков взял золото Кубка России по легкой атлетике

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы, уроженец Алтайского края Сергей Шубенков одержал победу на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске на дистанции 110 метров с барьерами. Результат 31-летнего спортсмена составил 13,27 секунды.

Второе место занял Артём Макаренко (13,61), бронзу завоевал Анатолий Киселёв (13,78).

Напомним, что стартовый день турнира принёс две награды высшей пробы алтайским атлетам Савелию Савлукову и Полине Миллер. Барнаульцы выиграли забеги на 400 метров. Миллер более чем на секунду опередила финишировавшую второй Веру Филатову, которая представляет Санкт-Петербург и Брянскую область. Савлуков стал первым среди мужчин. Серебро завоевал Рудольф Верховых из Свердловской области. Он уступил алтайскому легкоатлету 16 сотых секунды.