Швеция выиграла золото на чемпионате мира по хоккею

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Сборная Швеции обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею и, таким образом, заняла первое место. Счет игры – 2:1, пишет "Коммерсант".

Отметим, что основное и дополнительное время матча завершилось вничью. Две шайбы были заброшены во время послематчевых буллитов.

Напомним, накануне сборная России сразилась с хоккеистами из Финляндии. Встреча завершилась со счетом 5:3. Таким образом, сборная России завоевала бронзу.