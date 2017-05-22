Швеция выиграла золото на чемпионате мира по хоккею
Шведские хоккеисты обыграли канадских со счетом 2:1
22 мая 2017, 08:17
Фото: sport-express.ua
Сборная Швеции обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею и, таким образом, заняла первое место. Счет игры – 2:1, пишет "Коммерсант".
Отметим, что основное и дополнительное время матча завершилось вничью. Две шайбы были заброшены во время послематчевых буллитов.
Напомним, накануне сборная России сразилась с хоккеистами из Финляндии. Встреча завершилась со счетом 5:3. Таким образом, сборная России завоевала бронзу.
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