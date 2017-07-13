СК "Темп" дает возможность молодым футболистам сыграть с профессионалами

Молодежный футбол — это площадка для тренировки перед выходом в полную жизнь, место, где можно отработать умения быть в команде, научиться стоять за себя и свои мечты, понять, что такое профессионализм, научиться уважению. Это малая модель жизни.

Товарищеский матч между сборной, сформировавшейся по итогам "Футбольной Битвы", и ФК "Динамо" состоится 13 июля. Молодые футболисты выйдут на газон с профессионалами. Случится это уже второй раз: первый был с ФК "Томь".

Примечательно, что в сборной "Футбольной Битвы" объединились две школы-соперника: "Динамо и Алтай", а на тренерской скамье будут сидеть рядом Демченко и Путинцев.

Прийти поболеть за своих, подержать молодое поколение и наших будущих звезд можно на стадионе "Динамо" в 18:00

Перед молодежным футболом всегда идет детский футбол. По опросу исследователей дети любят ходить играть в футбол по нескольким причинам, первые из которых являются:

интересное времяпровождение

встреча с друзьями

Задача тренера развить ребенка, а не нагружать его монотонными упражнениями и ожиданиями в очереди. Тренеры секции "Masterball" знают это и стараются сделать каждое занятие не только спортивным , но интересным времяпровождением.

Расписание занятий можно узнать по телефону 506-140 – администратор СК "ТЕМП"

Записаться на секцию возможно по телефону 89130998895

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9

Телефон: 506-140

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