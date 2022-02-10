Скандал у фигуристов и бронза в шорт-треке. Неоднозначные итоги пятого дня Олимпиады

Сборная России в среду, 9 февраля, на играх в Пекине завоевала единственную медаль — бронзу в шорт-треке у мужчин. Награду на дистанции 1500 м получил Семён Елистратов, повторив своё олимпийское достижение четырёхлетней давности. Однако главной темой стали не скромные успехи россиян и даже не тяжёлый старт хоккеистов, а возможный допинг, обнаруженный у фигуристки Камилы Валиевой.

По предварительным данным, в пробе у 15-летней спортсменки был найден триметазидин. Это препарат, применяемый в кардиологии. Причём допинг-проба была взята ещё в декабре 2021 года, но сведения опубликовали только после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Именно из-за этого россиянам так до сих пор и не вручили золотые медали за победу на Играх. Валиева в этом турнире как раз выступала. Теперь сборную могут лишить наград, а саму спортсменку не допустить до участия в турнире одиночниц.

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Спорт Российские фигуристы досрочно завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине

Из других примечательных событий прошедшего дня отметим трудную победу российских хоккеистов над Швейцарией со счётом 1:0. А вот мужская сборная по кёрлингу в своём первом матче уступила действующим чемпионам Игр из США — 5:6. В общем зачёте сборная России опустилась на одну строчку вниз, но при этом по-прежнему лидирует по количеству завоёванных наград. Теперь их стало 11, однако золотых всего две. В промежуточные лидеры вышла сборная Германии с пятью наградами высшей пробы.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в четверг, 10 февраля

10 февраля в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Главные надежды российские болельщики связывают с лыжницей Натальей Непряевой, которая уже выиграла серебро в Пекине на дистанции 15 км. На этот раз она выйдет на старт десятикилометровой гонки. Претендует на медаль и конькобежка Наталья Воронина на дистанции 5000 м.

Кроме того, в четверг разыграют награды мужчины в одиночном фигурном катании. Шансов попасть в тройку призёров по итогам произвольной программы у россиян нет. Лучший из отечественных спортсменов Евгений Семененко идёт только на седьмом месте. Также сегодня возьмёт старт на турнире женская сборная России по кёрлингу. Она проведёт дебютный матч с командой США.

Расписание самых интересных ТВ-трансляций с Олимпиады amic.ru собрал в инфографике. Ознакомиться с ней можно здесь.