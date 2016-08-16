Скончался вице-президент WADA Махенкези Арнольд Стофиле

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Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Махенкези Арнольд Стофиле умер в ЮАР на 73-м году жизни.

О кончине спортивного чиновника сообщается на официальном сайте WADA. Известно, что господин Стофиле последние две недели провел на больничной койке.

В период с 2004 по 2010 год он занимал должность министра спорта ЮАР, затем начал работать в международных организациях.

Так он стал членом Исполнительного комитета WADA. Затем его попросили занять пост вице-президента антидопингового агентства. В итоге это кресло он занял в начале 2014 года.

На сайте WADA подчеркивается, что Махенкези Арнольд Стофиле внес большой вклад в дело спорта и в становление южноафриканского общества.