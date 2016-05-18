Следующим тренером "Зенита", скорее всего, станет Мирча Луческу



Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Мирча Луческу на следующей неделе встретится с представителями российского "Зенита" для переговоров о возможном контракте, сообщает Sport.ro.



По информации издания, румынский специалист не намерен подписывать с украинской командой новый договор. Действующее соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета текущего года. Отмечается, что Луческу открыт для переговоров с "Зенитом", которые начнутся на следующей неделе.

Срок контракта Луческу с "Шахтером" истечет после завершения сезона-2015/16. Луческу возглавляет "Шахтер" с 2004 года. Под его руководством донецкая команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, пять раз - Кубок Украины, шесть раз - Суперкубок Украины. В 2009 году "Шахтер" стал обладателем Кубка УЕФА.

Среди других возможных кандидатов на пост главного тренера "Зенита" обсуждают чилийца Минуэля Пеллигрини, который три года возглавлял "Манчестер Сити", но с 1 июня покидает клуб.