СМИ: израильские футболисты потерялись по пути на матч с клубом "Зенит"

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Два участника футбольной команды "Бней Йегуда" из Израиля Аяде Абаши и Бен Тургеман потерялись в аэропорту Стамбула при пересадке, из-за чего опоздали на рейс в Санкт-Петербург. Об этом пишет "Р-Спорт", ссылаясь на сайт Sport5.

В результате спортсменам придется лететь в Петербург другим рейсом. Подчеркивается, что произошедшее не помешает спортсменам участвовать в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Зенита", который назначен на 3 августа.

Издание пишет, что в первом матче двух этих команд в Израиле "Зенит" одержал победу со счетом 2:0. Если российский клуб победит по сумме двух встреч, то он пройдет в раунд плей-офф, жеребьевка которого пройдет 4 августа.