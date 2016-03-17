СМИ: в допинг-пробе пловчихи Юлии Ефимовой нашли мельдоний

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В допинг-пробе четырехкратной чемпионки мира, бронзового призера Олимпиады-2012 в плавании россиянки Юлии Ефимовой нашли мельдоний. Российскую спортсменку могут пожизненно дисквалифицировать, пишет "Спорт-Экспресс".

Издание отмечает, что пробу взяли у Ефимовой во внесоревновательный период.

Ефимову уже дисквалифициовали на 16 месяцев в 2014 году. Тогда ее поймали на употреблении запрещенных препаратов. Если наличие мельдония в ее организме подтвердится, то пловчихе грозит пожизненная дисквалификация.

РИА Новости отмечает, что Ефимова - трехкратная чемпионка Европы 2007 года на короткой воде, трехкратная чемпионка Европы на длинной воде (2008, 2010 годы). Неоднократная победительница этапов Кубка мира. Многократная чемпионка (2008-2010) и рекордсменка России. В 2008 году Всероссийская федерация плавания признала Юлию Ефимову лучшей пловчихой страны и "Открытием года".

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Напомним, Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Его отнесли к классу "Гормоны и модуляторы метаболизма", его употребление запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды.

Всероссийская федерация плавания заявила, что всех пловцов еще осенью ознакомили с информацией о запрете на мельдоний и поручили им исключить вещество из употребление, отмечает агентство.

Ранее в применении запрещенного препарата уже уличили теннисистку Марию Шарапову, фигуристку Екатерину Боброву, конькобежца Павла Кулижникова и других спортсменов. Они могут добиться отмены дисквалификации, если докажут, что запрещенный препарат попал в их организм до официального уведомления WADA.