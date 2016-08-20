Смотрим на последний прыжок в карьере Елены Исинбаевой

Фото: vk.com

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала видео своего последнего прыжка в карьере. Ролик появился на странице спортсменки во "ВКонтакте".

"Этот прыжок завершает мою карьеру спортсмена — и открывает новый этап в моей жизни. Я не сдаюсь. Я иду дальше", - гласит подпись к записи.

Напомним, ранее на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро спортсменка заявила о завершении своей профессиональной карьеры. Спортсменка отметила, что если бы она смогла выступать на следующей Олимпиаде, то была бы на четыре года старше.

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