Смотрим на последний прыжок в карьере Елены Исинбаевой
Спортсменка написала в соцсетях, что прыжок завершает ее карьеру спортсмена и открывает новый этап в жизни
Фото: vk.com
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала видео своего последнего прыжка в карьере. Ролик появился на странице спортсменки во "ВКонтакте".
"Этот прыжок завершает мою карьеру спортсмена — и открывает новый этап в моей жизни. Я не сдаюсь. Я иду дальше", - гласит подпись к записи.
Напомним, ранее на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро спортсменка заявила о завершении своей профессиональной карьеры. Спортсменка отметила, что если бы она смогла выступать на следующей Олимпиаде, то была бы на четыре года старше.
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