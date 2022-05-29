«Спартак» впервые за 19 лет выиграл Кубок России, благодаря барнаульцу Александру Соболеву

На московском стадионе «Лужники» завершился финал Кубка России по футболу. Спустя 19 лет титул вернулся к московскому «Спартаку» при непосредственном участии барнаульца Александра Соболева.

На одиннадцатой минуте первого тайма Соболев открыл счёт в матче, распечатав ворота «Динамо». Этот гол Саша посвятил своей маме, умершей в 2020 году.

Через десять минут после перерыва Арсен Захарян сравнял счёт, но на 72-й минуте с передачи Александра Соболева Куинси Промес забил в ворота «Динамо» второй мяч, который решил исход встречи.

На последних секундах дополнительного времени главный арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака», но Даниил Фомин, на которого «Динамо» поставило все ставки, ударил выше ворот.

Спустя 19 лет «Спартак» вновь заработал Кубок России. Александр Соболев получил титул лучшего игрока матча.

Прошедший сезон «Спартак» провёл не лучшим образом. В РПЛ команда заняла лишь десятое место, а в Лиге Европы, несмотря на выход в 1/8 финала, клуб не смог продолжить выступление из-за санкций.

Победа в Кубке России стала «ложкой мёда в бочке дёгтя» для болельщиков «красно-белых».

Теперь «Спартаку» предстоит встретиться с «Зенитом» в матче за Суперкубок.