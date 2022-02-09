Спортсмены вместо клубов дыма. Как бывший завод стал достопримечательностью Олимпиады-2022

Один из самых интересных спортивных объектов зимней Олимпиады в Китае является трамплин “Биг-эйр Шоуган”. Он был построен в 2019 году на территории бывшего сталелитейного завода “Шоуган”. Само предприятие было закрыто в 2008 году перед летними Олимпийскими Играми из-за угрозы сильного загрязнения воздуха. Теперь это первое в мире постоянное место проведения соревнований в дисциплине биг-эйр.

На нём уже, кстати, выиграла золото во фристайле Эйлин Гу. Это первая в истории золотая медаль Китая в таких соревнованиях. Кроме того, 18-летнюю Эйлин Гу мы включили в топ самых красивых спортсменок Олимпиады. Посмотреть всех можно тут: “Снежные принцессы. Самые красивые спортсменки Олимпиады-2022”.

Фото: wikipedia.org

Официальный канал Олимпийский игр на YouTube

Официальный канал Олимпийский игр на YouTube

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС