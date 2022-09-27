Плыви, малыш. Где в Барнауле ведут занятия по грудничковому плаванию

Грудничковое плавание — популярнейший вид физиотерапии для малышей с двух месяцев до трёх лет. Занятия сочетают в себе оздоровительные, расслабляющие и массажные свойства. Это отличный способ укрепить здоровье ребёнка, развить моторику, сформировать мышечный корсет, закалить, расслабить или, напротив, повысить активность.

В Барнауле занятия по грудничковому плаванию ведут в фитнес-клубе «Адриатика». Здесь предусмотрено всё необходимое:

Тёплый чистый бассейн

Температура воды — 35-36 °C, что обеспечивает малышу комфортное купание.

Сертифицированные тренеры

Специалисты «Адриатики» обладают соответствующей квалификацией и знаниями анатомии и физиологии развития детей. Они смогут грамотно оценить развитие ребёнка и подобрать для него индивидуальную программу лечебной гимнастики и обучения плаванию и нырянию.

Тренеры рекомендуют заниматься два раза в неделю. Стоимость — 480 рублей за одно посещение. Записаться можно по номеру 501-381 или лично по адресу Попова, 167а.

Добавим, что в «Адриатике» также открыли набор детей от 5 до 13 лет в секцию по плаванию. Профессиональные тренеры помогут научиться держаться на воде и освоить стили спортивного плавания на групповых или персональных тренировках.

Узнать подробнее можно по телефону 501-381.

Фитнес-клуб «Адриатика»

Тел.: 501-381

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 167а

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ИП Матвейчук Константин Леонидович