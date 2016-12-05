Том Круз появился в первом трейлере новой "Мумии"

Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер новой "Мумии" с Томом Крузом в главной роли.

Ролик начинается с эффектной сцены крушения самолета, в результате которого герой Круза оказывается в морге. Дальше мы узнаем, что на Ближнем Востоке найден таинственный саркофаг, в котором покоится древняя царица.

Картина является официальным ремейком знаменитого фильма 1932 года. "Мумия" станет первой частью масштабного перезапуска серии старых фильмов о монстрах знаменитой студии. Также в ближайшие годы выйдут "Франкенштейн", "Дракула", "Человек-волк", "Человек-невидимка" и несколько других лент.

Роль мумии исполнила актриса алжирского происхождения София Бутелла. Кроме того, Рассел Кроу появится уже в "Мумии" в образе доктора Генри Джекилла и мистера Эдварда Хайда.

Премьера картины намечена на 8 июня 2017 года.